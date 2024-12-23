Теплый фасад, офис
город: Раменское
Район: Раменский городской округ
Адрес: улица Михалевича, 154
Индекс: 140101.0
Телефон: +7 (499) 394‒29‒70
Мобильный Телефон: +7‒926‒187‒51‒77
Сайт: http://termopaneli-tf.ru
вид деятельности: Облицовочный камень, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: выходной, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк