Теплый фасад, офис

город: Раменское

Район: Раменский городской округ

Адрес: улица Михалевича, 154

Индекс: 140101.0

Телефон: +7 (499) 394‒29‒70

Мобильный Телефон: +7‒926‒187‒51‒77

Сайт: http://termopaneli-tf.ru

вид деятельности: Облицовочный камень, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: выходной, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк