Теплый фасад, торговая компания

город: Липецк

Район: Липецк городской округ

Адрес: Товарный проезд, 9

Индекс: 398032.0

Телефон: +7 (4742) 39‒03‒11

Мобильный Телефон: +7‒910‒255‒31‒11

Сайт: http://tepla-fasad.ru

вид деятельности: Биотопливо, Гидроизоляционные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк