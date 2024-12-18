Теплый фасад, торговая компания
город: Липецк
Район: Липецк городской округ
Адрес: Товарный проезд, 9
Индекс: 398032.0
Телефон: +7 (4742) 39‒03‒11
Мобильный Телефон: +7‒910‒255‒31‒11
Сайт: http://tepla-fasad.ru
вид деятельности: Биотопливо, Гидроизоляционные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк