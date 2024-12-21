Теплый фасад, торгово-монтажная компания

город: Балашиха

Район: Балашиха городской округ

Адрес: Южная улица, 9

Индекс: 143981.0

Телефон: +7 (499) 394‒29‒70

Мобильный Телефон: +7‒926‒187‒51‒77

Сайт: http://termopaneli-tf.ru

вид деятельности: Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк