Теплый фасад, торгово-монтажная компания
город: Балашиха
Район: Балашиха городской округ
Адрес: Южная улица, 9
Индекс: 143981.0
Телефон: +7 (499) 394‒29‒70
Мобильный Телефон: +7‒926‒187‒51‒77
Сайт: http://termopaneli-tf.ru
вид деятельности: Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк