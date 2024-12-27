Терем`ок, оптово-розничная компания отделочных материалов из дерева

город: Прокопьевск

Район: Прокопьевский городской округ

Адрес: улица Романова, 1Б

Индекс: 653052.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒904‒574‒19‒32

Сайт: http://teremok42.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Строительные материалы, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду