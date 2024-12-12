Теремок, торговая компания

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: 25 лет Октября, 1и ст10

Индекс: 400119.0

Телефон: +7 (8442) 47‒20‒21

Мобильный Телефон: +7‒927‒507‒22‒55

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт