Термальная вода-мист `SUN LOOK` travel size 90 мл

Термальная вода-мист `SUN LOOK` travel size 90 мл

Термальная вода-мист `SUN LOOK` travel size 90 мл

299 ₽ 254 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 120 г
  • Текстура: жидкая
  • Высота упаковки: 133 мм
  • Ширина упаковки: 43 мм
  • Длина упаковки: 43 мм
  • Тег: Вода термальная для лица
  • Раздел: тоники и лосьоны
  • Артикул 196514
  • Страна: ТУРЦИЯ/ TURKEY

Все товары бренда Вода превосходно увлажняет, тонизирует и освежает кожу, снимает ощущение сухости и стянутости, придаёт ей мягкость и бархатистость, помогает восстановить сияние и жизненную силу. Оказывает антиоксидантное и успокаивающее действие.
Идеально подходит для использования после пребывания на солнце, в солярии, во время авиаперелетов и занятий спортом, на работе и дома в условиях кондиционированного воздуха, а также зимой в отапливаемых помещениях.

Способ применения: Перед использованием встряхнуть баллон в течение 3 – 5 секунд. Распылить с расстояния 30 см на кожу… лица или тела. Рекомендуется использовать несколько раз в день и оставлять на коже, не подсушивать и не промокать. Меры предосторожности: Содержимое находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 40◦ С! Не разбирать и не давать детям! Не прокалывать и не сжигать во время и после использования! Использовать по назначению только для наружного применения! Хранить в недоступном для детей месте! После использования утилизировать как бытовой отход! Температура хранения: от +5 до + 25◦ С.

Состав: Aqua, Butane, Propane, Isobutane, Zinc, Magnesium, Iron, Copper, Manganese, Sodium Bicarbonate, Calcium, Selenium. Обзор от бренда

youcanchoose

Пенка для умывания `DE_CODE` AQUA KEY мицеллярная (для всех типов кожи) 150 мл

Пенка для умывания `DE_CODE` AQUA KEY мицеллярная (для всех типов кожи) 150 мл

Тонер для лица `DE_CODE` AQUA KEY увлажняющий с гиалуроновой кислотой (для всех типов кожи) 150 мл

Тонер для лица `DE_CODE` AQUA KEY увлажняющий с гиалуроновой кислотой (для всех типов кожи) 150 мл

Крем-парфюм для тела `EQUIVALENT` Drunk Cherry 200 мл

Крем-парфюм для тела `EQUIVALENT` Drunk Cherry 200 мл

Гель-смузи для душа `NATIGO BY NATURE` Черника-киви 400 мл

Гель-смузи для душа `NATIGO BY NATURE` Черника-киви 400 мл

Лосьон-тоник `EVOLUDERM` с экстрактом зеленого чая и цинком (для жирной и комбинированной кожи) 250 мл

Лосьон-тоник `EVOLUDERM` с экстрактом зеленого чая и цинком (для жирной и комбинированной кожи) 250 мл

Крем для лица `ESFOLIO` HALF&HALF с коллагеном (увлажняющий) 100 мл

Крем для лица `ESFOLIO` HALF&HALF с коллагеном (увлажняющий) 100 мл

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.