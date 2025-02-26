Термальная вода-мист `SUN LOOK` travel size 90 мл

299 ₽ 254 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 120 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 133 мм

Ширина упаковки: 43 мм

Длина упаковки: 43 мм

Тег: Вода термальная для лица

Раздел: тоники и лосьоны

Артикул 196514

Страна: ТУРЦИЯ/ TURKEY



Все товары бренда Вода превосходно увлажняет, тонизирует и освежает кожу, снимает ощущение сухости и стянутости, придаёт ей мягкость и бархатистость, помогает восстановить сияние и жизненную силу. Оказывает антиоксидантное и успокаивающее действие.

Идеально подходит для использования после пребывания на солнце, в солярии, во время авиаперелетов и занятий спортом, на работе и дома в условиях кондиционированного воздуха, а также зимой в отапливаемых помещениях.

Способ применения: Перед использованием встряхнуть баллон в течение 3 – 5 секунд. Распылить с расстояния 30 см на кожу… лица или тела. Рекомендуется использовать несколько раз в день и оставлять на коже, не подсушивать и не промокать. Меры предосторожности: Содержимое находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 40◦ С! Не разбирать и не давать детям! Не прокалывать и не сжигать во время и после использования! Использовать по назначению только для наружного применения! Хранить в недоступном для детей месте! После использования утилизировать как бытовой отход! Температура хранения: от +5 до + 25◦ С.

Состав: Aqua, Butane, Propane, Isobutane, Zinc, Magnesium, Iron, Copper, Manganese, Sodium Bicarbonate, Calcium, Selenium. Обзор от бренда