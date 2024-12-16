Термико-Н, торговая компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Беловежская, 2/1

Индекс: 630024.0

Телефон: +7 (383) 286‒29‒86

Мобильный Телефон: +7‒913‒716‒70‒04

Сайт: http://www.termiko-n.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Объёмные надписи и фигуры, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк