Термопанели 26, компания

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: 1-й Юго-Западный проезд, 4 к1

Индекс: 355042.0

Телефон: +7 (8652) 21‒06‒07

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--80aidkm6a9a.xn--p1ai

вид деятельности: Окна, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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