Термопласт-М, производственная компания

город: Магнитогорск

Район: Магнитогорский городской округ

Адрес: проспект Ленина, 102

Индекс: 455037.0

Телефон: +7 (3519) 45‒56‒51

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://termoplast-m.ru

вид деятельности: Багетные мастерские, Сувениры, Теплоизоляционные материалы, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт