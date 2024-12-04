Термопласт-М, производственная компания
город: Магнитогорск
Район: Магнитогорский городской округ
Адрес: проспект Ленина, 102
Индекс: 455037.0
Телефон: +7 (3519) 45‒56‒51
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://termoplast-m.ru
вид деятельности: Багетные мастерские, Сувениры, Теплоизоляционные материалы, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт