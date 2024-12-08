Термострой, офис

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Ипподромная улица, 7

Индекс: 392000.0

Телефон: +7 (4752) 49‒43‒33

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://termostroy48.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Материалы для дорожного строительства, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк