Термострой, оптово-розничная база стройматериалов

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Дорожная, 17 лит А

Индекс: 394038.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒903‒654‒92‒52

Сайт: http://termostroy-vrn.ru

вид деятельности: Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Системы перегородок, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты