Термострой, оптово-розничная база стройматериалов
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: Дорожная, 17 лит А
Индекс: 394038.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒903‒654‒92‒52
Сайт: http://termostroy-vrn.ru
вид деятельности: Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Системы перегородок, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты