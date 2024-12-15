Terraco, торговая компания
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: улица Ивана Попова, 18
Индекс: 610035.0
Телефон: +7 (8332) 420‒820
Мобильный Телефон: +7‒922‒982‒08‒20
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду