Террадек, центр террасной доски и вентфасадов

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Серебренниковская, 37

Индекс: 630099.0

Телефон: +7 (383) 255‒05‒50

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.terradeck.ru

вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Ремонт / укладка напольных покрытий, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты