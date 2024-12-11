Терраса-Киров, компания

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: улица Воровского, 111Б/5

Индекс: 610035.0

Телефон: +7 (8332) 22‒72‒02

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Напольные покрытия / Комплектующие, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк