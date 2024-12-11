Терраса-Киров, компания
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: улица Воровского, 111Б/5
Индекс: 610035.0
Телефон: +7 (8332) 22‒72‒02
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Напольные покрытия / Комплектующие, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк