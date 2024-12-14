Терраса
город: Бийск
Район: Бийск городской округ
Адрес: имени Героя Советского Союза Васильева улица, 93в
Индекс: 659315.0
Телефон: +7 (3854) 30‒26‒00
Мобильный Телефон: +7‒913‒086‒49‒55
Сайт: http://ntdpk.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Напольные покрытия / Комплектующие, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: nan