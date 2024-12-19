Террасные системы СПб, торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: проспект Народного Ополчения, 22

Индекс: 198216.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒952‒265‒47‒77

Сайт: http://xn--90a1afad.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 20:00, Вс: выходной (по предварительному звонку)

Способ оплаты: Оплата через банк