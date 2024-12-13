Terrawood, торгово-монтажная компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Алтуфьевское шоссе, 27

Индекс: 127106.0

Телефон: +7 (495) 374‒54‒28

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://terra-wood.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты