Terrawood, торгово-монтажная компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Алтуфьевское шоссе, 27
Индекс: 127106.0
Телефон: +7 (495) 374‒54‒28
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://terra-wood.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты