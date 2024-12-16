Территория покупок, оптово-розничная компания

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Левый берег Каи, 95

Индекс: 664043.0

Телефон: +7 (3952) 74‒88‒62

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn—-8sbbg0abadfig8bmjlegs9k.xn--p1ai

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк