Tesla назвали самым опасным автомобилем

Tesla назвали самым опасным автомобилем

Tesla назвали самым опасным автомобилем

Tesla возглавила список автомобильных брендов с высоким уровнем смертельных аварий, который составили в США, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального управления безопасностью движения на трассах США, электрокары Илона Маска попадали в ДТП в два раза чаще других марок в период с 2018 по 2022 год. Вероятность такой аварии составила 2,8 на 1 млрд км.

На втором месте оказалась корейская марка Kia, ее показатель – 5,5. А на третьем – Buick с вероятностью 4,8.

Для исследования были проанализированы данные системы Fatality Analysis Reporting System (FARS). Рассматривались модели автомобилей 2018-2022 годов выпуска, попадавших в аварии со смертельным исходом, где погиб по меньшей мере один пассажир.

Хотя за последние 20 лет безопасность автомобилей значительно улучшилась, Институт страхования дорожного движения отмечает, что за последние 5 лет количество аварий и смертей на дорогах США выросло, превысив показатели предыдущих 12 лет.

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