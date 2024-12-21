Тимур и КО, строительная компания
город: Чебоксары
Район: Чебоксары городской округ
Адрес: 9-я Южная улица, 94
Индекс: 428012.0
Телефон: +7 (8352) 68‒40‒40
Мобильный Телефон: +7‒927‒992‒40‒24
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные работы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк