Тимур и КО, строительная компания

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: 9-я Южная улица, 94

Индекс: 428012.0

Телефон: +7 (8352) 68‒40‒40

Мобильный Телефон: +7‒927‒992‒40‒24

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные работы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк