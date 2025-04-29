Тинт для лица `CATRICE` ALL OVER GLOW TINT многофункциональный для глаз, лица и губ тон 010





































ВСЕ ОТТЕНКИ Тинт для лица `CATRICE` ALL OVER GLOW TINT многофункциональный для глаз, лица и губ тон 010 Артикул 233166 449 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Будь то щеки, глаза или губы: многофункциональный тинт All Over Glow создает великолепный эффект мерцания в любое время. Формула с витамином С, ниацинамидами, скваланом и пантенолом придаст сияние щекам, глазам и губам. Сияйте ярче!

Способ применения: Мгновенно придает коже легкое сияние: Просто нанесите немного Glow Tint на веки, щеки или губы… пальцами и слегка вбейте его в кожу.

Состав: AQUA (WATER), SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, SQUALANE, PROPANEDIOL, MICA, GLYCERIN, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, PANTHENOL, NIACINAMIDE, GLYCERYL ROSINATE, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PHYTATE, TIN OXIDE, CELLULOSE, SODIUM SULFATE, LACTIC ACID, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL, CI 77163 (BISMUTH OXYCHLORIDE), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 17 г

Высота упаковки: 112 мм

Ширина упаковки: 20 мм

Длина упаковки: 20 мм

Тег: Хайлайтер для лица

Раздел: хайлайтеры

Артикул 233166

Страна: ПОЛЬША/ POLAND



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