ТК Гармониястрой
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: улица Галимджана Баруди, 16
Индекс: 420102.0
Телефон: +7 (843) 203‒41‒84
Мобильный Телефон: +7‒927‒421‒42‒10
Сайт: http://tkgarmonia.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк