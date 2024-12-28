ТК Гармониястрой

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: улица Галимджана Баруди, 16

Индекс: 420102.0

Телефон: +7 (843) 203‒41‒84

Мобильный Телефон: +7‒927‒421‒42‒10

Сайт: http://tkgarmonia.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк