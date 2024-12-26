Тк сервис, торгово-монтажная компания

город: рп. Коченево

Район: Коченевский район

Адрес: Октябрьская, 8

Индекс: 632640.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒923‒183‒33‒99

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Жалюзи, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-сб)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк