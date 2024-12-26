Тк сервис, торгово-монтажная компания
город: рп. Коченево
Район: Коченевский район
Адрес: Октябрьская, 8
Индекс: 632640.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒923‒183‒33‒99
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Жалюзи, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-сб)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк