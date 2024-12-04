ТКС, офис

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Старый Тобольский тракт 5 километр, 2

Индекс: 625047.0

Телефон: +7 (3452) 55‒18‒18

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tks-72.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт