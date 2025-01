Точечный крем для лица `SOME BY MI` с AHA, BHA, PHA-кислотами, экстрактами центеллы азиатской и чайного дерева (против несовершенств кожи) 10 мл

Область использования: лицо

Тип кожи: проблемная

Текстура: кремообразная

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Точечный крем для лица SOME BY MI с AHA, BHA, PHA-кислотами, экстрактами центеллы азиатской и чайного дерева создан для борьбы против несовершенств кожи. Высококонцентрированный крем SOME BY MI — локальное SOS-средство для борьбы с несовершенствами кожи. Средство содержит запатентованный комплекс Truecica: экстракты чайного дерева (750,000 ppm), полыни, центеллы азиатской и пантенол (10,000 ppm), которые моментально успокаивают, восстанавливают, нейтрализуют покраснение и подсушивают несовершенства. Каолин и бентонит обладают себорегулирующими свойствами. В составе корейского крема также содержится кислотный комплекс: АНА-кислоты выравнивают рельеф, ВНА-кислота (салициловая) устраняет следы от несовершенств, PHA-кислота (лактобионовая) смягчает и разглаживает. Средство имеет пастообразную текстуру.

Способ применения: Нанесите средство точечно на проблемные зоны в качестве завершающего этапа ухода перед сном.

Состав: Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Water, Water, Butylene Glycol, Kaolin, Glycerin, Titanium Dioxide(CI 77891), Bentonite, Polyglyceryl-3 Ricinoleate, Propanediol, Benzyl Glycol, Dipropylene Glycol, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Artemisia Annua Extract, Chlorella Vulgaris Powder, Hydrolyzed Sclerotium Gum, Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Centella Asiatica Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Salicylic Acid, Allantoin, Artemisia Princeps Leaf Extract, Panthenol, Zinc Oxide, Melia Azadirachta Leaf Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Caprylyl Glycol, Gluconolactone, Citric Acid, Capryloyl Salicylic Acid, Eclipta Prostrata Extract, Raspberry Ketone, Hydrogen Dimethicone, Ocimum Sanctum Leaf Extract, 1,2-Hexanediol, Madecassoside, Corallina Officinalis Extract, Asiaticoside, Madecassic Acid, Asiatic Acid, Centella Asiatica Leaf Extract Обзор от бренда