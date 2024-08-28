Tom Ford Runway Lip Color Увлажняющая кремовая губная помада | 15 Wild Ginger
Tom Ford Runway Lip Color Увлажняющая кремовая губная помада | 15 Wild Ginger
5 310 ₽ Описание
Tom Ford Runway Lip Color — безупречный модный аксессуар и основа образа.
Формула, созданная на основе увлажняющего комплекса, смягчает и питает губы и создает плотное покрытие с сатиновым финишем.
Разнообразная палитра оттенков вдохновлена миром моды Tom Ford.
Комплексом растительных масел, масло семян гранатовой косточки и экстракт камелии японской увлажняют и смягчают губы, обеспечивают ультранежную текстуру и невероятно мягкое нанесение, обволакивающее губы ультракремовой текстурой.
Результат — Увлажнение
Продукт — Губная помада
Вес, гр — 3,5
Категория — Макияж
Производство — Бельгия
Для — женщин