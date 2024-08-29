Tom Ford Runway Lip Color Увлажняющая кремовая губная помада | 16 Scarlet Rouge

Tom Ford Runway Lip Color Увлажняющая кремовая губная помада | 16 Scarlet Rouge

5 310 ₽ Описание

Tom Ford Runway Lip Color — безупречный модный аксессуар и основа образа.

Формула, созданная на основе увлажняющего комплекса, смягчает и питает губы и создает плотное покрытие с сатиновым финишем.

Разнообразная палитра оттенков вдохновлена миром моды Tom Ford.

Комплексом растительных масел, масло семян гранатовой косточки и экстракт камелии японской увлажняют и смягчают губы, обеспечивают ультранежную текстуру и невероятно мягкое нанесение, обволакивающее губы ультракремовой текстурой.

Результат — Увлажнение

Продукт — Губная помада

Вес, гр — 3,5

Категория — Макияж

Производство — Бельгия

Для — женщин