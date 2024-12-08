Tomax, торгово-производственная компания
город: Уфа
Район: Уфа городской округ
Адрес: Петергофская, 1/6
Индекс: 450027.0
Телефон: +7 (347) 246‒00‒34
Мобильный Телефон: +7‒937‒835‒75‒55
Сайт: http://tomax02.ru
вид деятельности: Входные двери, Изготовление витражей / мозаики, Окна, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду