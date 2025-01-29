Тонер для лица `CELIMAX` кремовый с комплексом керамидов (укрепляющий и питательный) 150 мл

2 490 ₽ С максимальной

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Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 220 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 143 мм

Ширина упаковки: 55 мм

Длина упаковки: 55 мм

Тег: Тоники для лица

Раздел: тоники и лосьоны

Артикул 228050

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Укрепляющий и питательный тонер для лица CELIMAX с комплексом керамидов проникает в самые глубокие слои эпидермиса, восстанавливая pH-баланс и заметно смягчая кожу. Благодаря своей кремовой текстуре средство мгновенно избавляет от ощущения сухости и стянутости кожи, быстро впитывается, дарит ощущение комфорта. Керамиды способствуют укреплению структуры дермы, обеспечивая интенсивное увлажнение и питание. Липидная структура, которую они образуют, создает на поверхности невидимый защитный слой, который не дает влаге быстро испариться и защищает кожу от влияния негативных факторов окружающей среды. Пептид Aquatide активизирует выработку антиоксидантов в клетках, повышает эластичность и упругость. Корейский кремовый тонер с керамидами CELIMAX подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной.

Способ применения: На чистую сухую кожу лица нанесите достаточное количество крема с керамидами руками или с помощью… ватного диска по направлению массажных линий. Оставьте до полного впитывания.

Состав: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26,, 1,2-Hexanediol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Panthenol, Phenyl, Trimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride, Macadamia Integrifolia, Seed Oil, Allantoin, Pantolactone, Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Sodium Hyaluronate, Heptasodium Hexacarboxymethyl Dipeptide-12, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Phytosphingosine, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Sorbitan Isostearate, Hydrogenated Lecithine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydroxyethyl, Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Styrene/VP, Copolymer, Caprylyl/Capryl Glucoside, Ethylhexylglycerin, Cholesterol, Tocopherol, Tromethamine, Disodium EDTA. Обзор от бренда