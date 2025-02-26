Тонер для лица `DE_CODE` AQUA KEY увлажняющий с гиалуроновой кислотой (для всех типов кожи) 150 мл

Тонер для лица `DE_CODE` AQUA KEY увлажняющий с гиалуроновой кислотой (для всех типов кожи) 150 мл

Тонер для лица `DE_CODE` AQUA KEY увлажняющий с гиалуроновой кислотой (для всех типов кожи) 150 мл

749 ₽ 636 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 190 г
  • Высота упаковки: 161 мм
  • Ширина упаковки: 49 мм
  • Длина упаковки: 48 мм
  • Тег: Тоники для лица
  • Раздел: тоники и лосьоны
  • Артикул 250277
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда ПОВ: ищешь соулмейта, а находишь сразу четверых, и мама кожа их не хейтит. 4 вида гиалуроновой кислоты выручат в минуту обезвоженности, а гелевая текстура тонера придаст глубину твоим отношениям с водой

Герой: гиалуроновая кислота

— Притягивает и удерживает молекулы воды
— Препятствует трансэпидермальной потере влаги
— Повышает упругость и эластичность кожи

Результат:
— Интенсивно увлажняет кожу
— Поддерживает защитный барьер кожи
— Уменьшает глубину мимических морщин

Союзники: аллантоин — идеальный союзник в поддержании гидробаланса кожи

Способ применения: нанести небольшое количество тонера на кожу при помощи ватного диска или пальцами.

Состав: Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Trehalose, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Sodium PCA, Betaine, Hydroxyethylcellulose, Allantoin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA. Обзор от бренда

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