Тонер для лица `DE_CODE` AQUA KEY увлажняющий с гиалуроновой кислотой (для всех типов кожи) 150 мл

749 ₽ 636 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 190 г

Высота упаковки: 161 мм

Ширина упаковки: 49 мм

Длина упаковки: 48 мм

Тег: Тоники для лица

Раздел: тоники и лосьоны

Артикул 250277

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда ПОВ: ищешь соулмейта, а находишь сразу четверых, и мама кожа их не хейтит. 4 вида гиалуроновой кислоты выручат в минуту обезвоженности, а гелевая текстура тонера придаст глубину твоим отношениям с водой

Герой: гиалуроновая кислота

— Притягивает и удерживает молекулы воды

— Препятствует трансэпидермальной потере влаги

— Повышает упругость и эластичность кожи

Результат:

— Интенсивно увлажняет кожу

— Поддерживает защитный барьер кожи

— Уменьшает глубину мимических морщин

Союзники: аллантоин — идеальный союзник в поддержании гидробаланса кожи

Способ применения: нанести небольшое количество тонера на кожу при помощи ватного диска или пальцами.

Состав: Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Trehalose, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Sodium PCA, Betaine, Hydroxyethylcellulose, Allantoin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA. Обзор от бренда