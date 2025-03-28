Тонер для лица `QURET` с экстрактом клубники и коллагеном 120 мл

1 390 ₽ 1 181 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 336 г

Высота упаковки: 191 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 51 мм

Тег: Тоники для лица

Раздел: тоники и лосьоны

Артикул 249326

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Тонер для лица `QURET` с экстрактом клубники и коллагеном 120 мл

Способ применения: По применению

Состав: — Обзор от бренда