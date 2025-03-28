Тонер для лица `QURET` с экстрактом клубники и коллагеном 120 мл
1 390 ₽ 1 181 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 336 г
- Высота упаковки: 191 мм
- Ширина упаковки: 50 мм
- Длина упаковки: 51 мм
- Тег: Тоники для лица
- Раздел: тоники и лосьоны
- Артикул 249326
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
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Способ применения: По применению
Состав: — Обзор от бренда