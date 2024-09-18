Тонер для лица `RATAPLAN` WATER PARSLEY с экстрактом омежника (успокаивающий) 210 мл

1 560 ₽ 1 092 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: сухая

Вес в упаковке: 275 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 183 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 50 мм

Тег: Тоники для лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 231809

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Тонер `RATAPLAN` с высокой концентрацией экстракта омежника (водяной петрушки) интенсивно увлажняет, моментально успокаивает кожу и нормализует pH баланс. Входящий в состав экстракт центеллы азиатской придаёт упругость и эластичность коже, нормализует выработку кожного себума. Экстракт инжира содержит уникальный энзим — фицин, он прекрасно тонизирует, выравнивает тон и способствует обновлению клеток кожи. Экстракт какао бобов препятствует появлению несовершенств и выравнивает микрорельеф.

Способ применения: на чистую сухую кожу лица нанесите достаточное количество средства с помощью ватного диска по… направлению массажных линий, оставьте до полного впитывания. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Состав: WATER, PROPANEDIOL, BUTYLENE GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, DIETHOXYETHYL SUCCINATE, PENTYLENE GLYCOL, OENANTHE JAVANICA EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, FICUS CARICA (FIG) FRUIT EXTRACT, HOUTTUYNIA CORDATA EXTRACT, ULMUS DAVIDIANA ROOT EXTRACT, AMARANTHUS CAUDATUS SEED EXTRACT, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED EXTRACT, SPINACIA OLERACEA (SPINACH) LEAF EXTRACT, ARTEMISIA PRINCEPS EXTRACT, HYDROGENATED LECITHIN, SODIUM HYALURONATE, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER WATER, CARBOMER, TROMETHAMINE, DISODIUM EDTA, DEXTRIN, CERAMIDE NP, GLYCERYL GLUCOSIDE, HYDROLYZED HYALURONIC ACID, GLYCERIN, FRUCTAN, SODIUM ACETYLATED HYALURONATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN