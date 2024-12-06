Тонер для лица `SKINFOOD` AVOCADO RICH с экстрактом авокадо (питательный) 160 мл

2 190 ₽ 1 090 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 227 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 152 мм

Ширина упаковки: 52 мм

Длина упаковки: 52 мм

Тег: Тоники для лица

Раздел: тоники и лосьоны

Артикул 222901

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Питательный тонер для лица SKINFOOD Avocado Rich с высоким содержанием экстракта авокадо (15%) творит с кожей настоящие чудеса! Экстракт и масло авокадо являются богатым источником жирных кислот, витаминов и микроэлементов, они обеспечивают глубокое увлажнение кожи, восстанавливают pH-баланс и защищают от обезвоживания. Масла оливы, макадамии и жожоба интенсивно питают и избавляют от сухости и шелушения. Использование корейского тонера усиливает эффективность последующего ухода и помогает коже дольше оставаться увлажненной, благодаря чему повышается упругость и эластичность эпидермиса.

Способ применения: На чистую сухую кожу лица нанести достаточное количество средства с помощью ватного диска по… направлению массажных линий, оставить до полного впитывания. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами.

Состав: Water, Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, 1,2-Hexanediol, Behenyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Polyglyceryl-10 Stearate, Arginine, Cetearyl Glucoside, Carbomer, Fragrance, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Xanthan Gum, Glucose Обзор от бренда