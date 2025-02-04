Тонер для лица `SKINFOOD` с AHA /PHA -кислотами и экстрактом розового грейпфрута (для сияния кожи) 200 мл

1 590 ₽ 890 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 285 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 168 мм

Ширина упаковки: 53 мм

Длина упаковки: 53 мм

Тег: Тоники для лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 231832

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Основная цель корейского тонера для лица SKINFOOD с AHA/PHA-кислотами и экстрактом розового грейпфрута для сияния кожи — избавить от тусклого цвета лица и вернуть коже здоровое сияние. Формула с AHA/PHA-кислотами обладает широким спектром действия: стимулирует синтез коллагена, борется с несовершенствами, уменьшает количество меланина в коже, благодаря чему нежелательная пигментация становится менее заметной. Экстракт розового грейпфрута насыщен витамином С и органическими кислотами, он обладает антиоксидантным действием, тонизирует и улучшает цвет лица. В результате применения кислотного тонера поры становятся менее заметными, а ваша кожа — обновленной и сияющей!

Способ применения: После умывания нанести тонер на ватный диск и протереть им кожу лица и шеи по направлению массажных… линий, избегая области вокруг глаз и губ. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Glycolic Acid, Sodium Citrate, Tromethamine, Glycerin, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Ppg-13-Decyltetradeceth-24, Betaine, Gluconolactone, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Niacinamide, Allantoin, Caprylic/Capric Triglyceride, Beta-Glucan, Caprylyl Glycol, Alcohol, Hydrogenated Lecithin, Glycerophosphocholine, Sucrose Laurate, Creatine, Bakuchiol, Mannitol, Lysolecithin, Ceramide Np, Sodium Ascorbyl Phosphate, Disodium Edta, Fragrance, Citronellol, Limonene, Linalool Обзор от бренда