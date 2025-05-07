Тонер для лица `TEAK` ALFA ARBUTIN для сияния кожи с альфа-арбутином 150 мл

1 690 ₽ 990 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Тонер для лица TEAK ALFA ARBUTIN для сияния кожи с альфа-арбутином глубоко увлажняет и выравнивает. Формула с альфа-арбутином эффективно борется с пигментацией, осветляя и уменьшая следы после воспаления. Ниацинамид укрепляет кожный барьер, уменьшает воспаления и сужает поры. Гиалуроновая кислота повышает упругость и разглаживает морщинки. Экстракт корня бруссонетии казиноки обладает антиоксидантным действием, улучшает текстуру кожи и придает ей сияние. Тонер для лица TEAK ALFA ARBUTIN подходит для ежедневного использования.

Способ применения: Нанести тонер на очищенную кожу лица с помощью ватного диска или ладоней после умывания…. Использовать утром и вечером перед сывороткой и кремом.

Состав: — Обзор от бренда

Область использования: лицо

Объем: 150 мл

Вес в упаковке: 227 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 165 мм

Ширина упаковки: 46 мм

Длина упаковки: 46 мм

Тег: Тоники для лица

Раздел: тоники и лосьоны

Артикул 249320

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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