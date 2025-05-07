Тонер для лица `TEAK` ALFA ARBUTIN для сияния кожи с альфа-арбутином 150 мл
1 690 ₽ 990 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Тонер для лица TEAK ALFA ARBUTIN для сияния кожи с альфа-арбутином глубоко увлажняет и выравнивает. Формула с альфа-арбутином эффективно борется с пигментацией, осветляя и уменьшая следы после воспаления. Ниацинамид укрепляет кожный барьер, уменьшает воспаления и сужает поры. Гиалуроновая кислота повышает упругость и разглаживает морщинки. Экстракт корня бруссонетии казиноки обладает антиоксидантным действием, улучшает текстуру кожи и придает ей сияние. Тонер для лица TEAK ALFA ARBUTIN подходит для ежедневного использования.
Способ применения: Нанести тонер на очищенную кожу лица с помощью ватного диска или ладоней после умывания…. Использовать утром и вечером перед сывороткой и кремом.
Состав: — Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Объем: 150 мл
- Вес в упаковке: 227 г
- Текстура: жидкая
- Высота упаковки: 165 мм
- Ширина упаковки: 46 мм
- Длина упаковки: 46 мм
- Тег: Тоники для лица
- Раздел: тоники и лосьоны
- Артикул 249320
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
-
Все товары бренда