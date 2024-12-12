Топ хаус, торгово-строительная компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: проспект Большевиков, 11 к2 лит А

Индекс: 193168.0

Телефон: +7 (812) 244‒60‒70

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.tophouse.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Бетон / Раствор, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Окна, Отделочные матер

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду