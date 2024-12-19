Топ Руф, торговая компания

город: Мытищи

Район: Мытищи городской округ

Адрес: улица Коммунистическая, 21а ст1

Индекс: 141011.0

Телефон: +7 (495) 212‒05‒33

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://top-roof.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк