ТопДом, торговая компания

город: Сыктывкар

Район: Сыктывкар городской округ

Адрес: улица Морозова, 69

Индекс: 167016.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒081‒58‒65

Сайт: nan

вид деятельности: Бензоинструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Окна, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Подвесные потолки, Ремонт / отделка помещений, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Системы водоотведения, Системы отопления / в

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду, Оплата через приложение