ТопХаус, торговая компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Бориса Богаткова, 99

Индекс: 630008.0

Телефон: +7 (383) 248‒80‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tophousensk.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк