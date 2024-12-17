ТопХаус, торговая компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Бориса Богаткова, 99
Индекс: 630008.0
Телефон: +7 (383) 248‒80‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tophousensk.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк