Топовое покрытие для ногтей `ESSENCE` CONFETTI PARTY с глиттер-эффектом
279 ₽ 237 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: ноги
- Вес в упаковке: 47 г
- Высота упаковки: 70 мм
- Ширина упаковки: 24 мм
- Длина упаковки: 24 мм
- Тег: Верхние покрытия и закрепители лака для ногтей
- Раздел: уход за ногтями
- Артикул 247659
- Страна: ПОЛЬША/ POLAND
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Все товары бренда Ищешь топовое покрытие, которое преобразует твои ногти в завораживающее произведение искусства?
В таком случае твоим надежным партнером станет топовое покрытие confetti PARTY! Разноцветный глиттер поражает воображение, а его мгновенный эффект привлекает внимание к любому лаку для ногтей. 100 % TikTokable! Это революционное топовое покрытие подходит для любого настроения, случая и стиля: Попробуй это революционное топовое покрытие confetti PARTY от essence прямо сейчас на своих ногтях!
Способ применения: Нанесите на ногти поверх лака для ногтей.
Состав: BUTYL ACETATE, NITROCELLULOSE, ETHYL ACETATE, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMELLITIC ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER, SILICA, RAYON, N-BUTYL ALCOHOL, UREA, CELLULOSE ACETATE, GLYCERIN, TRIACETIN, PULLULAN, CALLITRIS QUADRIVALVIS GUM, POLYURETHANE-34, COPERNICIA CERIFERA CERA (COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX), CI 15850 (RED 7 LAKE), CI 19140 (YELLOW 5 LAKE), CI 42090 (BLUE 1 LAKE), CI 77000 (ALUMINUM POWDER), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77510 (FERRIC AMMONIUM FERROCYANIDE).