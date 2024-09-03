Топовое покрытие для ногтей `ESSENCE` CONFETTI PARTY с глиттер-эффектом

Топовое покрытие для ногтей `ESSENCE` CONFETTI PARTY с глиттер-эффектом

Топовое покрытие для ногтей `ESSENCE` CONFETTI PARTY с глиттер-эффектом

279 ₽ 237 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: ноги
  • Вес в упаковке: 47 г
  • Высота упаковки: 70 мм
  • Ширина упаковки: 24 мм
  • Длина упаковки: 24 мм
  • Тег: Верхние покрытия и закрепители лака для ногтей
  • Раздел: уход за ногтями
  • Артикул 247659
  • Страна: ПОЛЬША/ POLAND

Все товары бренда Ищешь топовое покрытие, которое преобразует твои ногти в завораживающее произведение искусства?
В таком случае твоим надежным партнером станет топовое покрытие confetti PARTY! Разноцветный глиттер поражает воображение, а его мгновенный эффект привлекает внимание к любому лаку для ногтей. 100 % TikTokable! Это революционное топовое покрытие подходит для любого настроения, случая и стиля: Попробуй это революционное топовое покрытие confetti PARTY от essence прямо сейчас на своих ногтях!

Способ применения: Нанесите на ногти поверх лака для ногтей.

Состав: BUTYL ACETATE, NITROCELLULOSE, ETHYL ACETATE, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMELLITIC ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER, SILICA, RAYON, N-BUTYL ALCOHOL, UREA, CELLULOSE ACETATE, GLYCERIN, TRIACETIN, PULLULAN, CALLITRIS QUADRIVALVIS GUM, POLYURETHANE-34, COPERNICIA CERIFERA CERA (COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX), CI 15850 (RED 7 LAKE), CI 19140 (YELLOW 5 LAKE), CI 42090 (BLUE 1 LAKE), CI 77000 (ALUMINUM POWDER), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77510 (FERRIC AMMONIUM FERROCYANIDE).

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