Торговая компания
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: 1-й Советский переулок, 1Б
Индекс: 664013.0
Телефон: +7 (3952) 610‒164
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Кровельные материалы, Сварочные работы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты