Торговая компания

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: 1-й Советский переулок, 1Б

Индекс: 664013.0

Телефон: +7 (3952) 610‒164

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Кровельные материалы, Сварочные работы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты