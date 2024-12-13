Торговая компания

город: с. Доскино

Район: Богородский муниципальный округ

Адрес: Магистральная, 61/5

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒9‒200‒199‒188

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду

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