Торговая компания

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: улица Терешковой, 64

Индекс: 650036.0

Телефон: +7 (3842) 45‒99‒99

Мобильный Телефон: +7‒904‒993‒82‒06

Сайт: nan

вид деятельности: Бензоинструмент, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообрабатывающий инструмент, Кирпич, Кровельные материалы, Металлорежущий инструмент, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк