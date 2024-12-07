Торговая компания

город: Дзержинский

Район: Дзержинский городской округ

Адрес: улица Энергетиков, 10г

Индекс: 140090.0

Телефон: +7 (495) 660‒49‒42

Мобильный Телефон: +7‒929‒646‒93‒64

Сайт: http://ps-snab.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Строительство / ремонт дорог, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк