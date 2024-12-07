Торговая компания
город: Дзержинский
Район: Дзержинский городской округ
Адрес: улица Энергетиков, 10г
Индекс: 140090.0
Телефон: +7 (495) 660‒49‒42
Мобильный Телефон: +7‒929‒646‒93‒64
Сайт: http://ps-snab.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Строительство / ремонт дорог, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк