Торговая компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Спартаковская, 12

Индекс: 420107.0

Телефон: +7 (843) 225‒35‒07

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://krovlya-ltd.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (летний период: пн-пт 8:30-17:30)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк