Торговая компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: улица Родины, 33а к25/38

Индекс: 420104.0

Телефон: +7 (843) 225‒15‒07

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://krovlya-ltd.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк