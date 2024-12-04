Торговая компания
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: улица Родины, 33а к25/38
Индекс: 420104.0
Телефон: +7 (843) 225‒15‒07
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://krovlya-ltd.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк