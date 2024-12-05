Торговая компания
город: рп. Светлый Яр
Район: Светлоярский район
Адрес: улица Сидорова, 2
Индекс: 404171.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒093‒39‒93
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты