Торговая компания

город: рп. Светлый Яр

Район: Светлоярский район

Адрес: улица Сидорова, 2

Индекс: 404171.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒093‒39‒93

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты