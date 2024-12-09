Торговая компания

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: Советский тракт, 8 к2

Индекс: 610035.0

Телефон: +7 (8332) 22‒60‒50

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду