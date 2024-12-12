Торгово-транспортная компания

город: рп. Чердаклы

Район: Чердаклинский район

Адрес: Врача Попова, 84

Индекс: nan

Телефон: +7 (84231) 2‒44‒81

Мобильный Телефон: +7‒927‒823‒44‒09

Сайт: nan

вид деятельности: Аренда спецтехники, Гидроизоляционные материалы, Городские автогрузоперевозки, Железобетонные изделия, Кирпич, Междугородные автогрузоперевозки, Нержавеющий металлопрокат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк