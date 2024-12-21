Торговый дом Мир клинкера и кровли, торгово-строительная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: проспект Ленина, 13а

Индекс: 454007.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒710‒00‒44

Сайт: http://mir-klinkera.com

вид деятельности: Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Огнеупорные материалы / изделия, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк